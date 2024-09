Plus Bad Neuenahr Zehn Jahre Klangwelle in Bad Neuenahr: Neue Lasertechnik und elektronische Musik Von Celina de Cuveland i Die Klangwelle im Neuenahrer Kurpark ist immer ein großes Spektakel: Licht, Laser, Musik, Wasser und Feuer fügen sich zu einer sehenswerten Sinfonie zusammen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath (Archiv) Das Licht- und Soundspektakel Klangwelle ist seit zehn Jahren in und über Bad Neuenahr-Ahrweiler – zum Jubiläum versprechen die Macher jede Menge Verbesserung, von den Lasern über die Pumpen bis hin zu mehr musikalischer Vielfalt. Lesezeit: 3 Minuten

Am Anfang eines Abenteuers braucht es Mut. Als die Klangwelle 2014 aus Bonn in den Neuenahrer Kurpark zog, war sie eine große, improvisierte und in einem extrem kurzen Zeitraum auf die Beine gestellte Veranstaltung. Inzwischen ist zwar bei jeder Klangwelle ein Hauch Improvisation dabei, aber insgesamt hat sich die Show ...