Worauf wir uns 2021 freuen können – garantiert!

Kreis Ahrweiler

Sind Sie auch so froh und glücklich, dass 2020 hinter uns liegt? Dieses Jahr, in dem uns ein winziges Virus so ziemlich alles zunichte gemacht hat, worauf wir uns gefreut haben? Da ist doch mal ein Stoßseufzer angebracht! 2021 kann eigentlich nur besser werden. Der Haken ist nur: Wir wissen es nicht. Hätten wir zur Jahreswende 2019/2020 gewusst, wie das Jahr verläuft, hätten wir statt Böller fein zerstäubende Desinfektionsmittel in den Himmel gejagt. Wir wussten es aber nicht. Jetzt wissen wir, dass Raketen weder böse Geister vertreiben können noch fiesen Viren. Wer will uns also garantieren, wie das Jahr 2021 verläuft? Was ist wirklich gewiss, komme was da wolle? Gute Frage! Ihre Rhein-Zeitungs-Redaktion hat darüber nachgedacht und ist auf ein paar Dinge gekommen, die ganz bestimmt in diesem Jahr, das unschuldig wie ein Neugeborenes vor uns liegt, eintreffen werden oder zutreffend bleiben. Garantiert!