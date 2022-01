Er ist wieder da. Fast pünktlich ein Jahr nach den letzten Wolfssichtungen im Kreis Ahrweiler zeigt sich der Vierbeiner wieder. In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Beobachtungen vom Lupus in Bad Bodendorf, Oberwinter und Löhndorf. In Bad Breisig wurde zudem ein Reh gerissen, der Hintergrund ist allem Anschein nach aber ein anderer (siehe Extra).