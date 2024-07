Wolfcraft-Jubiläum in Kempenich: Mit der Region tief verwurzelt

Seit 1949 fertigt das Familienunternehmen wolfcraft Elektrowerkzeugzubehör und Handwerkzeuge in eigenen Werken in Deutschland und der Slowakei. Jetzt feierte der Hersteller sein 75-jähriges Bestehen und nicht nur das.

Anzeige

Parallel dazu weihte das Unternehmen sein neues Bürogebäude ein und die Mitarbeiter trafen sich mit ihren Familien zu einem großen Fest unter dem Motto: „wolfcraft Rummelplatz“. Das schreibt der Betrieb in einem Bericht über die Feierlichkeiten.

Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch hatte ein besonders Geschenk im Gepäck: Er überreichte wolfcraft eine Ehrenurkunde für herausragende Leistungen. „Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliches Engagement gehen bei wolfcraft Hand in Hand. Ihnen vielen Dank, dass Sie bodenständig, mit den Menschen verbunden und der Region tief verwurzelt sind“, sagt er.

Unterstützung von Politik und Verbänden

Andrea Stenz Regionalgeschäftsführerin der IHK, dankte den Brüdern Wolff dafür, dass sie den Wirtschaftsstandort mit ihrem Engagement und ihrer Persönlichkeit gestalten und in die Zukunft führen. Sie überreichte Thomas und Reinhard Wolff für ihr Lebenswerk die Ehrenurkunde der IHK und sagte, sie sei gespannt, wie viele Patente noch hinzukommen. Damit spielte sie auf die Wahl der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien an, die wolfcraft kürzlich unter die Top 500 der innovativsten Mittelständler Deutschlands gewählt hat. Im Bereich Handwerkszeuge erreichte wolfcraft, gemessen an der Zahl der Patente, den zweiten Platz.

Johannes Bell, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal, lobte in seinem Grußwort nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg des Familienunternehmens, sondern auch das Engagement für die Gesellschaft und die Gemeinden. Das Unternehmen habe im positivsten Sinne handfeste Spuren in der Region hinterlassen. Zum Dank für 75 Jahre als Arbeitgeber, Ausbilder und Förderer der Region schenkten die Vertreter der Ortsgemeinden einen Baum, der symbolisch für die Wurzeln der weiteren guten Zusammenarbeit stehen soll. Benedikt Müntenich OSB (Abtei Maria Laach) segnete das neue Bürogebäude ein.

Mitbegründer der deutschen Heimwerkerbranche

In seiner Laudatio gab Thomas Wolff, Vorsitzender des Beirats der wolfcraft GmbH, einen Rückblick auf die Historie des Unternehmens. wolfcraft gilt als Mitbegründer der deutschen Heimwerkerbranche und ist als Hersteller und Lieferant von Handwerkzeugen und Elektrowerkzeug-Zubehör etabliert. Das Familienunternehmen wurde vor 75 Jahren in Remscheid gegründet. Seit 1965 befindet sich die zentrale Verwaltung und Logistik in Kempenich. Von dort aus liefert wolfcraft nach eigenen Angaben rund 3500 Artikel aus den Themenfeldern Maschinen-, Werk- und Spanntische, Transportsysteme, Spannwerkzeuge, Holzverbindungen, Elektrowerkzeug-Zubehör, Handwerkzeuge sowie projektspezifische Komplettsortimente in die ganze Welt.

„Mit unseren Produktentwicklungen führen wir Heimwerker auf der ganzen Welt zum Projekterfolg. Das gelingt uns, weil wir den Endverbraucher bei der Entwicklung der Werkzeuge und Kommunikationspakete in das Zentrum unseres Handelns stellen“, erklärte Wolff die Unternehmensmission. Aktuell arbeiten rund 700 Angestellte bei wolfcraft. „Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs“, so Wolff. Daher machte wolfcraft die Mitarbeiter bereits in den 1970er-Jahren zu Mitunternehmern und beteiligt sie seither am Unternehmensgewinn. Auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehörte wolfcraft zu den frühen Vorreitern. Seit mehr als 29 Jahren gibt es eine eigene Betriebs-KiTa für Kinder der Mitarbeitenden und Bürger.

Familienunternehmen mit Familien im Blick

Den hohen Stellenwert der Familie betonte wolfcraft auch mit der Einladung zum großen Familienfest, das unter dem Motto: „wolfcraft Rummelplatz“ gefeiert wurde. Die Besucher verbrachten gesellige Stunden beim Lebkuchenherzen verzieren, Ringe- und Dosenwerfen und anderen Jahrmarktklassikern. Abends feierten sie zur Livemusik der Bands Paveier und der Bobbin Baboons „Wir sind mit guter Energie in die nächsten 75 Jahre gestartet“, freut sich Reinhard Wolff und zeigt sich optimistisch: „In der Firmenhistorie gab es auch schwere Zeiten, die wir mit unseren Partnern und Mitarbeitenden erfolgreich gemeistert haben. Wir sind sehr stolz darauf, dass wolfcraft heute von einem sehr soliden und stabilen Fundament profitiert, das auf Kontinuität und weitsichtigen unternehmerischen Entscheidungen basiert. Das sind die besten Grundvoraussetzungen, positiv in die Zukunft zu blicken. Für die kommenden Herausforderungen ist das Unternehmen unter der neuen Geschäftsleitung bestens gerüstet.“