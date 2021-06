Hoch schlagen die Wellen der Empörung bei einem Teil der Anwohner der St.-Pius-Straße in Bachem, die gegenüber der Erich-Kästner-Schule einst ihr Eigenheim errichtet haben, um dort in der Ruhe des Vorortes das Leben zu genießen. Diese Ruhe könnte jetzt in Gefahr sein, denn Großes plant die Stadt und möchte dort ein neues Wohnquartier mit rund 130 Wohnungen auf insgesamt 10.500 Quadratmetern Wohnfläche errichten, verteilt auf elf Neubauten.