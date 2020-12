Kreis Ahrweiler

Die Zahl der Coronafälle steigt auch im Kreis Ahrweiler dramatisch an. 34 neue Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Samstag, weitere 29 Fälle dann am Sonntag. Schulen sind von der Pandemie ebenso betroffen wie die Brohltal-Klinik St. Josef in Burgbrohl. Diese wird aufgrund mehrerer Infektionen über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel geschlossen. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 4. Januar. Die betroffenen Patienten werden weiterhin in der Klinik versorgt, Neuaufnahmen gibt es nicht und die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in Absonderung.