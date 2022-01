Gerade sorgt Omikron als Mutation des Coronavirus wieder für hohe Inzidenzen. In Schulen und Kitas wollen die Kommunen deshalb im Jahr 2022 gut gewappnet sein. Während man an der Rheinschiene in Bad Breisig und Remagen kräftig in Raumluftfilter investiert, sieht man dazu in Sinzig noch keine Veranlassung und auch keine Fördermöglichkeiten.