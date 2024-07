Plus Kempenich Wo das Schulzimmer neben dem Karzer lag: Kempenicher Schule hat eine spannende Geschichte Von Hans-Josef Schneider i Seit 1910 wird in diesem Gebäude in Kempenich unterrichtet, derzeit nur noch Grundschüler. Foto: Hans-Josef Schneider In Kempenich gab es zwei Schulgebäude, ehe die heutige Schule 1910 nach zweijähriger Bauzeit bezogen wurde. Ein Rückblick in die Geschichte des Ortes. Lesezeit: 2 Minuten

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts stand das damals schon sehr alte Schulhaus am Marktplatz neben der Pfarrkirche – an der Stelle der späteren Bäckerei Klee. Sie stand auf einer kleinen Anhöhe, die später abgetragen wurde. Der Eingang der Schule lag an der Kirchenseite. Man gelangte zunächst in einen kleinen Hausflur, ...