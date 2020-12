Kreis Ahrweiler

Wenn die Konjunktur rund läuft, sind Förderbanken kaum gefragt. Anders sieht es in Krisenzeiten aus. Diesen Effekt belegen die Zahlen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) für den Kreis Ahrweiler, die Landrat Jürgen Pföhler und ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer am Donnertag in einer gemeinsamen Pressekonferenz im Kreishaus vorstellten: Zahlen vor und Zahlen seit Corona.