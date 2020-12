Kreisstadt

„Und bist du nicht willig, so..“ Kann die Stadt per Satzung ihre Bürger zwingen, im Kerngebiet von Bad Neuenahr die Heizenergie zukünftig nur noch per Fernwärme von den Ahrtal-Werken zu beziehen? Um diese Frage geht es bei einer für die Bürger bindenden Satzung zu einem Anschluss- und Benutzungszwang, den die Stadtverwaltung auf Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FWG, Wählergruppe Jakobs und Bündnis 90/Die Grünen am Montag dem Haupt- und Finanzausschuss zur Diskussion vorlegte.