Winterzauber am Are-Gymnasium: Aufführungen und Weihnachtsbasar begeisterten die Gäste in der Grafschaft

Jedes Jahr aufs Neue bringt die Orientierungsstufe des Are-Gymnasiums Adventsstimmung und weihnachtliche Vorfreude in die Schule. Am Freitag, 1. Dezember, entführten die Schüler die Gäste in eine weihnachtlich glitzernde Winterwelt.

Winterzauber am Are Gymnasium – Die Stars der 6. Klassen freuen sich über den Applaus nach dem gemeinsam gesungenen Abschiedslied „We Wish You A Merry Christmas“. Foto: Hubert Ewers

Die kreativen Musik- und Theaterdarbietungen der Sechstklässler sowie die mit viel Liebe gestalteten Dekorationsartikel auf dem Weihnachtsbasar der fünften Klassen begeisterten die Gäste und machten Eltern und Kinder gleichermaßen stolz. Gekonnt und mit viel Engagement moderierten die Schülervertreter Jule Fieseler und Jan Patschkowski die Veranstaltung.

Mehrere Auftritte mit Musik

Nach einer ersten herzlichen Begrüßung durch die Orientierungsstufenleiterin Lisa Steinfort folgte ein zauberhaftes Bühnenprogramm: Die Klasse 6c entführte die Gäste mit dem Stück „Father Christmas – Lost in London“ in die vorweihnachtliche britische Hauptstadt. Hier trafen sie auf niemand geringeren als Santa Claus und die Royal Family. Die jungen Stars der Klasse 6d lieferte eine Show voller Spaß und Freude. In ihrer großen Christmas-Show überzeugten sie mit humorvollen Sketchen und mitreißenden Liedern. Zwischen den Auftritten konnte das Publikum beim „Christmas Pub Quiz“ der 6a ihr Wissen zu Weihnachtstraditionen, -filmen und -liedern unter Beweis stellen.

Für die musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit sorgten gleich mehrere Akteure. Die Bläserklasse 6b unter der Leitung von Thomas Giesen brachte mit bekannten Rock- und Pop-Nummern, wie zum Beispiel „Last Christmas“, viel Energie und Emotionen in den Abend. Die Junior-Band trug mit „Santa Claus is coming to town“ und „Faded“ das ihre zur vorweihnachtlichen Grundstimmung bei. Auch der Orientierungsstufenchor „Rising Stare“ entzückte das Publikum mit den Stücken „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Der kleine Stern“.

Gemeinsames Singen sorgt für schöne Stunden

Schließlich sorgte das zum Finale von allen gemeinsam gesungene „We Wish You A Merry Christmas“ für einen beschwingten musikalischen Ausklang dieses rundum gelungenen Abends und Einstiegs in den Advent. Mit dem Erlös von Basar und Verpflegung wird in jahrelanger Tradition der Kinderschutzbund des Kreises Ahrweiler unterstützt. red