Der Ort Schalkenbach kommt derzeit nicht zur Ruhe. Einerseits müssen die Einwohner am 8. Mai beim Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob die Gemeinde Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung stellen soll oder nicht. Vorher wird es am 6. April (ab 18.30 Uhr) in der Jägersberghalle eine Bürgerinformationsveranstaltung geben, bei der mit einem vollen Haus gerechnet wird.