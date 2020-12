Kreis Ahrweiler

Beim Ausbau der Windenergie an Land liegt der Kreis Ahrweiler durchaus im Trend: Es herrscht nämlich Flaute. Bundesweit ist der Zubau seit dem Boomjahr 2017 bescheiden, im Kreis Ahrweiler tritt die Windkraft schon länger auf der Stelle. Das belegt auch der aktuelle Monitoringbericht zu erneuerbaren Energien der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord. Demnach sind im AW-Kreis exakt acht Windenergieanlagen (WEA) am Netz. Alle stehen im Windpark Weibern-Rieden. Ansonsten ist der Kreis ein weißer Fleck auf der Windkraftkarte. Mehrere Projekte sind jedoch in Planung, und eines scheint jetzt einen Schritt vorangekommen zu sein.