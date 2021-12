Das Containerdorf Wilhelmshafen wird in der Nacht evakuiert. „Wir wurden von der Kreisverwaltung gebeten, die verbleibenden Übernachtungsgäste in hochwassersichere Unterkünfte umzubuchen“, berichtet Wilhelm Hartmann, Errichter und Betreiber der nach ihm benannten Notunterkünfte in Walporzheim.