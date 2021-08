„Irgendein Santino hat da so einen Trupp Helfer zu meinem Haus delegiert, und jetzt schaffen die da und langen richtig zu“, berichtet Thomas Niedermeyer aufgeregt. Der Ergotherapeut ist angesichts seines vor einem Jahr erlittenen Schlaganfalls nicht in der Lage, selbst viel zu machen. Jetzt, vier Wochen nach dem Tsunami im Ahrtal, dröhnt sein Haus in der Kripper Straße vom Lärm der Baumaschinen.