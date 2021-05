Wilder Westen in der Eifel: Aus Kuhstall wird Ranch

Sie liegt versteckt am oberen Ortsrand von Heckenbach, mitten in der Ahr-Eifel, und ist doch international bekannt: die nach eigenen Angaben größte Zucht von Appaloosa-Pferden in Europa. Sie befindet sich auf der Ranch von Christina und André Ottersbach in Heckenbach. Bis zu 130 Pferde leben dort, die meisten von ihnen gehören zur Rasse der Appaloosa, aber es gibt auch Quarter Horses bei den Ottersbachs und einige bunt gemischte Einstellpferde. Das sind Pferde anderer Besitzer, die im Stall der Ottersbachs untergebracht sind. Doch die große Liebe der Familie gehört den Westernpferden, und sie hat inzwischen eine lange Tradition.