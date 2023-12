Plus Altenahr Wiederherstellungskonzept steht: Hochwasserschutz geht in der VG Altenahr in die nächste Phase Seit der Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 ist der Hochwasserschutz an der Ahr ein häufig diskutiertes Thema. Vom beauftragten Ingenieurbüro wurde das Wiederherstellungs- und Entwicklungskonzept der Gewässer dritter Ordnung in der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr während einer kürzlich durchgeführten Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vorgestellt und an Bürgermeister Dominik Gieler übergeben.

In der VG Altenahr habe man bereits in einer frühen Phase der Flutfolgenbewältigung die Notwendigkeit einer strategischen Gewässerwiederherstellung und den Hochwasserschutz für die in ihre Zuständigkeit fallenden Gewässer dritter Ordnung, also kleiner, in die Ahr mündender Seitenbäche, erkannt, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Ingenieurbüro Porz und Partner aus Bad ...