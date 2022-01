In Bearbeitung“ heißt es, wenn Elke Bünger und Jürgen Geilhausen den Status quo ihres bereits im September gestellten Antrags auf Wiederaufbauhilfe abfragen. Büngers Fertighaus in der schwer getroffenen Kölner Straße in Sinzig ist von der Flut stark beschädigt – und nicht elementar versichert.