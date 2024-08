Plus Kreis Ahrweiler Wiederaufbauhilfe im Ahrtal: Für Betriebe läuft der Countdown bei der Antragsstellung Von Beate Au i Der rote Strich am Gebäude der Lackfabrik Jansen zeigt, wie hoch das Hochwasser am Juli 2021 stand. Foto: Jansen/Stephan Wirwalski Der Countdown läuft: Die Antragsfrist zur Wiederaufbauhilfe für flutgeschädigte Unternehmen im Ahrtal endet aus europarechtlichen Gründen am 31. Dezember 2024, während sie für private Haushalte bereits bis Mitte 2026 verlängert wurde. Das bereitet einigen Betrieben Probleme. Lesezeit: 2 Minuten

Die ablaufende Antragsfrist war eines der Themen, mit denen die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Petra Dick-Walther bei ihrem Besuch in der IHK Regional-Geschäftsstelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler konfrontiert wurde. Der Austausch sei ihr wichtig, so die Staatssekretärin aus dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Sie hörte sich die Sorgen, die Vertreter der Unternehmen Schmitt Rundverpackungen aus ...