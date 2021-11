Mit der Flut haben auch die Schülerinnen und Schüler der unmittelbar an der Ahr gelegenen Förderschulen Don Bosco und der Levana in Ahrweiler einen wichtigen Lebensmittelpunkt verloren. Ganz heimatlos sind sie jedoch in schulischer Hinsicht nicht, wurden sie doch in anderen Einrichtungen der Förderschulfamilie aufgenommen: in Sinzig, Burgbrohl, Wimbach und Neuwied.