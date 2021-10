Wiederaufbau nach der Flut: Wie der Sport im Ahrtal neu gedacht werden soll

Oft sind es ungeplante Ereignisse, die ungeahnte Veränderungen in Gang setzen. Vor solchen Veränderungen stehen nun weite Teile des Sports im Ahrtal (Kreis Ahrweiler) nach der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli. Der Umstand, dass der Sportbetrieb dort zumindest langsam wieder in Gang kommt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Folgen die Sportler dort noch lange beschäftigen werden, vermutlich Jahre. Sportplätze wurden überflutet, Hallen ebenso zerstört wie Vereinsheime. Nicht alle sind schon wieder in der Lage, am Meisterschaftsbetrieb teilzunehmen.