Durch die Flut sind in Altenahr gewaltige Schäden an Brücken, Straßen und Gebäuden entstanden, die in Bezug auf den Wiederaufbau ganzheitliche Konzepte und eine fachmännische Projektplanung erfordern. Davon zeigte sich Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann während der Altenahrer Ratssitzung im Versorgungszelt vor der Grundschule in Altenburg überzeugt. Die Ortsgemeinde allein kann das nicht stemmen.