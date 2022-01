Die Ortsgemeine Altenahr mit ihren Ortsteilen Kreuzberg, Altenburg, Altenahr und Reimerzhoven ist die am stärksten von der Flut betroffenen Gemeinde in der Verbandsgemeinde Altenahr. Die im Verantwortungsbereich der Ortsgemeinde liegenden Schäden haben einen geschätzten Wiederaufbauwert von mehr als 145 Millionen Euro. So war das Interesse an der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde im Versorgungszelt an der Grundschule in Altenburg auch groß.