Hier oben in der Eifel scheint die Welt noch in Ordnung zu sein: Die Fahrt führt vorbei an Feldern und Wiesen, auf denen Pferde weiden, und auf den Höhen liegen noch Schneereste. Doch der erste Eindruck trügt, denn hier liegt der kleine Eifelort Schuld, der im Sommer des vergangenen Jahres traurige Berühmtheit durch die verheerende Flut erlangte.