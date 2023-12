Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Wiederaufbau in Bad Neuenahr: Wie es mit den Ahrthermen und dem Twin weitergeht Die Würfel im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler sind gefallen und es ist nun klar geworden, wohin der Weg mit dem angedachten Bau eines Doppelbades mit Twin und Ahrthermen an einem gemeinsamen Standort geht: Ins Nirgendwo. Eine Zusammenlegung von Twin und Ahrthermen wird es in Bad Neuenahr nicht geben. Von Jochen Tarrach

Beide Bäder sollen getrennt an ihren alten Standorten wieder aufgebaut werden. Grund dafür ist schlicht die Finanzierbarkeit. So kann zumindest der Freibadbereich des Twin an alter Stelle über den Wiederaufbaufonds von Bund und Land finanziert werden. Ein Hallenbad muss dann sinnvollerweise auf dem vorhandenen Grundstück gleich angrenzend gebaut werden. Ein ...