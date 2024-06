Plus Heimersheim Wiederaufbau im Ahrtal: Wissenschaftler tauschen sich aus mit Betroffenen Von Jochen Tarrach i Wissenschaftler diskutieren über den Wiederaufbau Foto: Jochen Tarrach Was lässt aus der Flutkatastrophe im Ahrtal für die Zukunft lernen? Dazu sucht die Wissenschaft den Dialog, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In Heimersheim kamen sie mit Bürgern aus dem Kreis Ahrweiler ins Gespräch. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Wissenschafts-Praxis-Dialog für den Wiederaufbau in Rheinland Pfalz als Grundlage für neu zu gewinnende Erkenntnisse, die das sogenannte KAHR-Projekt ergeben soll, brachte rund 40 Wissenschaftler mit Bürgern des Kreises Ahrweiler in der Landskroner Festhalle in Heimersheim zum Gedankenaustausch zusammen. KAHR, das ist die Abkürzung für Klima-Anpassung, Hochwasser und Resilienz. Der ökonomische ...