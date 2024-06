Plus Kreis Ahrweiler

Wiederaufbau im Ahrtal: Über 300 Teilnehmer des Fluthilfecamps restaurieren historische Gebäude

Von Ulrike Walden

i Gemeinsam machen auch die anstrengendsten Arbeiten Spaß: Auf die Decke wird Lehm als Unterputz gespachtelt. Foto: Ulrike Walden

Mehr als 300 junge Leute engagieren sich beim Fluthilfecamp der Jugendbauhütten bei der Restaurierung historischer Objekte im Ahrtal. Denn fast drei Jahre nach der Flut ist noch immer wertvolle Substanz vom Abriss bedroht. Zwei Baustellen in Dernau liegen dicht nebeneinander in der Hauptstraße: die Hofanlage, in der einst die Synagoge untergebracht war, und ein Fachwerkhäuschen ein paar Schritte weiter.