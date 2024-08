Plus Heppingen

Wiederaufbau der Heppinger Brücke beginnt

Von Jochen Tarrach

i In einem großen Bogen ohne Pfeiler im Fluss soll gemäß der Planungen der AuEG die neue Heppinger Brücke über die Ahr führen. Der graue Klotz rechts zeigt den Rest der alten Brücke. Dieser soll so erhalten bleiben, dass er den Wasserdurchfluss nicht behindert. Visualisierung: Schlaich Bergmann und Partner Foto: Jochen Tarrach

Mit dem Baustart der ersten drei Brücken über die Ahr in Bad Neuenahr stehen in diesem Jahr noch drei Meilensteine für den Wiederaufbau an. Als erste Brücke wird noch im August mit dem Bau der Brücke bei Heppingen begonnen. Nach einer Bauzeit von rund 18 Monaten soll der Verkehr zwischen Heppingen und Heimersheim Anfang 2026 wieder rollen können. Es folgen mit dem Baubeginn nur wenige Wochen später etwas flussaufwärts die Landgrafenbrücke und die Kurgartenbrücke.