Mehr Schlamm als Spazierweg, Bagger statt Blumen: Im Dahliengarten, wo im Oktober 2020 in Anwesenheit des Staatssekretärs Andy Becht der symbolische Spatenstich für den Bau der Daueranlagen der Landesgartenschau (Laga) 2022 in Bad Neuenahr zelebriert wurde, erinnert kaum noch etwa an einen Park. Tatsächlich aber soll der Dahliengarten bald wieder nutzbar sein. Das kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.