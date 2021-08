Wiederaufbau – aber anders

Überall dort, wo Leitungen in relativ wenig verdichteten Untergründen lagen, hatte die Flutwelle leichtes Spiel und richtete große Zerstörungen an. Deshalb plädiert Theo Waerder beim Wiederaufbau des Leitungsnetzes für einen sogenannten „Infrastrukturkanal“ – eine Art abgedeckte Betonwanne, in der sämtliche Transport- und Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas, Steuerleitungen, Telefon und Glasfaser flutsicher verlegt werden. Darüber könnte man einen Radweg legen, meint Waerder.