Was tun, wenn man nicht mehr Herr im eigenen Haus ist? Man gibt sich einen Ruck und nimmt selbst das Heft in die Hand. Was tun, wenn man nicht mehr Herr im eigenen Wald ist? Man gründet einen Zweckverband. So haben es jetzt die Gemeinden Kaltenborn, Adenau und Leimbach gemacht. In dieser Woche fand die konstituierende Sitzung statt.