Plus Liers

Wieder eine feste Heimat für Jugendliche in Liers: Jugendraum kann an den Start gehen

Von Werner Drescher

i Bei den Jugendlichen in Liers herrschte große Freunde über die Inbetriebnahme des neuen Jugendraums. Die Heranwachsenden strotzen nur so vor Energie und entschieden sich gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern dazu, neues Mobiliar aufzubauen und die letzten Elektrokabel zu verlegen. Foto: Werner Dreschers

Große Freude bei den Jugendlichen in Liers: Der Jugendraum, nach der Flutkatastrophe in einem geräumigen Container in der Nähe des Feuerwehrhauses untergebracht, kann nach intensiver Einrichtungsarbeit an den Start gehen. Ursprünglich befand sich der Jugendraum im Dorfhaus, das mitsamt seiner Einrichtung unbrauchbar geworden ist.