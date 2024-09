Plus Altenahr

Wieder ausgelassene Stimmung in Altenahr: Weinfest zwischen Ruinen und Zuversicht

Von Ulrike Walden

i Weinkönigin Jana Ludwig (Mitte) begrüßte die Gäste des Weinfestes. An ihrer Seite: Hanna Müller (links) und Lena Lahr. Fotos: Ulrike Walden Foto: Ulrike Walden

Beim Weinfest setzt Altenahr primär auf ein Konzept, das gezielt die Stärken des Ortes betont. So waren Gäste auch in diesem Jahr zum Auftakt eingeladen, inmitten von Flutruinen den „Taste of Altenahr“ zu kosten.