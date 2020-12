Kreis Ahrweiler/Mettmann

Diese Sommerferien sind – wie so vieles in diesem Jahr – speziell. Freizeit in Corona-Zeiten heißt: Wer kein unnötiges Risiko eingehen möchte, verreist nicht. Trotzdem möchte man die freie Zeit mit Familie und Kindern genießen. Also was tun? Die Rhein-Zeitung blickt in einer kleinen Serie in den kommenden Wochen über den Tellerrand. Na ja, viel mehr über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns zwischen Bonn und Düsseldorf umgesehen und stellen Ausflugsziele vor, die vielleicht noch längt nicht jeder kennt. Also: kein Phantasialand, kein Schokoladenmuseum, kein Drachenfels, sondern unsere Geheimtipps rund um Köln.