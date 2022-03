Der Wiederaufbau ist in vollem Gange, doch bezüglich des „Wie“ stellen sich den Bauherren immer noch viele Fragen. Diese sollen unter anderem am Mittwochabend bei einer Veranstaltung zum Thema hochwasserangepasstes Bauen in Dernau beantwortet werden. Im RZ-Interview spricht Architekt Fritz Vennemann über das Thema.