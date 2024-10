Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wie sich die Heimat in den Jahren wandelt: Buchautor Werner Schüller arbeitet an seinem 21. Werk

Von Gabi Geller

i Das Büro im Walporzheimer Eigenheim ist Werner Schüllers privates Himmelreich. Hier am Schreibtisch verbringt er viele Stunden jeden Tag. Foto: Gabi Geller

Der Heimatdichter Werner Schüller arbeitet zurzeit an seinem Buch Nummer 21. Auf seinem Schreibtisch in Walporzheim bilden die bereits erschienen Werke einen ansehnlichen Stapel. In wenigen Wochen soll Band 21 erscheinen und Schüller will noch nicht viel darüber verraten, schließlich soll es ja bis zur öffentlichen Präsentation in wenigen Wochen noch spannend bleiben.