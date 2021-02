Über alle Parteigrenzen hinweg sind sich die Mitglieder des Ortsgemeinderats Brohl-Lützing einig: Die finanzielle Ausstattung der Gemeinde ist mangelhaft. Und längst üben sie sich in Akzeptanz: Sie wissen, dass Brohl-Lützing tiefer in den roten Zahlen steckt als je zuvor, und sie wissen auch, dass sie aus eigener Kraft nichts daran ändern können. Umso geschlossener haben sie in ihrer jüngsten Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet.