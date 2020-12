Hönningen

Wer Angela Kastenholz aus Hönningen erlebt, hat eine Frau vor sich, die sich nicht so schnell aus der Bahn werfen lässt. Für die 51-Jährige ist das Glas immer halb voll. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie kommt sie immer öfter an einen Punkt, der sie hadern lässt mit der Welt da draußen. Für sie ist Rückzug angesagt. Sie hat einen angeborenen Immundefekt. Damit gehört sie zur stillen Risikogruppe. Zu den Menschen, die besonders auf die Solidarität der Gesellschaft zählen müssen.