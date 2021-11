„Dieses Haus ist bewohnt“, steht an der Eingangstür des Gründerzeithauses in der Kreuzstraße 32 in Bad Neuenahr. Hier hält der Besitzer Hubert Rieck seit der Flutnacht die Stellung in den oberen Etagen, obwohl er hier dramatische Szenen erlebt hat. Rieck hätte auf den Zettelaushang auch schreiben können: „Dieses Haus wird geliebt.“