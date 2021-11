Die Lese ist vorbei. Jetzt muss es weitergehen, auch wenn Markus und Christian Bertram in der Flutnacht alles verloren haben, was sie brauchen, um Wein zu verkaufen. Es gibt keinen Gutsausschank und keinen Probierkeller mehr im Haus direkt an der Bundesstraße. Hier stand das Wasser 4,80 Meter hoch.