Plus Grafschaft Wie in den Bergen: Weihnachtskonzert verzaubert Publikum in Lantershofen Unter dem Motto „Weihnachten in den Bergen“ hatten die Musikfreunde Lantershofen zu ihrem traditionellen Adventskonzert in die weihnachtlich geschmückte St.-Lambertus-Kirche nach Lantershofen eingeladen. „Unter der Leitung des Dirigenten Frank Weiss, der im Mai dieses Jahres das Dirigat übernommen hat, erlebten die Besucher ein zauberhaftes, besinnliches Konzert“, berichten sie von dieser Veranstaltung.

Direkt nach den Auftaktbeiträgen „Yellow Mountains“ und „Echo der Berge“ des über 50 Musiker umfassenden Orchesters führte die musikalische Reise durch die Bergwelt zu der im Alpenraum üblichen „Stubenmusi“, bei der in kleiner Besetzung Hausmusik gemacht wird. Am Hackbrett musizierte Johannes Dengg, Andreas Schmickler begleitete ihn an der Klarinette. „Die kleine ...