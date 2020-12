Kreis Ahrweiler

Am Dienstagvormittag sitzt Arthur in seinem Kinderzimmer vor einem Computer am Schreibtisch. Das ist in jeglicher Hinsicht ungewöhnlich: Normalerweise ist er um diese Zeit in der Schule, im Franziskusgymnasium auf der Insel Nonnenwerth. Weil diese Schule ein Ganztagsangebot hat und Hausaufgaben die Ausnahme sind, sitzt Arthur so gut wie nie an seinem Schreibtisch daheim. Auch ein Computer gehört nicht zur Standardausstattung im Zimmer des Zwölfjährigen. Aber derzeit ist nichts wie sonst.