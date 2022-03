Wie geht es weiter mit ZF? Und wo wird der künftige Standort des Technologiekonzerns sein, dessen Werk in Ahrweiler in der Nacht zum 15. Juli von der Flut massiv getroffen wurde? Diese Frage beschäftigt derzeit die Politik im Kreis Ahrweiler. Doch in welchem Stadium ist der Prozess der Suche nach einem Ersatzstandort bei ZF selbst angekommen?