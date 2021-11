Die Remagener Kitas und Grundschulen sollen mit stationären Lüftungsanlagen ausgestattet werden, um die Qualität der Raumluft deutlich zu verbessern und gleichzeitig die Virenlast in der Luft zu reduzieren. Das hatte der Stadtrat bereits in seiner Sitzung Ende Juni beschlossen und sich am Förderprogramm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beteiligt.