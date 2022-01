„Erst habe ich 50 Jahre lang gar kein Obst gegessen, und jetzt wird auch noch Kunst draus!“, so Katja Kerschgens. Sie stellt ihre Bilder in den Räumen der Volksbank RheinAhrEifel in Adenau aus. Die Ausstellung läuft seit dem 17. Januar noch bis zum 11. März. Schwerpunkt ihrer Motive sind ihre Smoothiebilder.