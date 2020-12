Maria Laach

Wie bestellt und nicht abgeholt haben sie sich auf dem Platz vor der Abteikirche in Maria Laach versammelt: Jüngere und ältere Menschen ohne erkennbare Verbindung zueinander, die einfach nur rumstehen und warten. Worauf? Es gibt einen guten Grund für die konspirative Zusammenkunft vollkommen Fremder. Sie alle befinden sich am Treffpunkt für eine der beliebten Bibliotheksführungen im Kloster. Das wird klar, als sich die Tür an der Klosterpforte öffnet und Mechthild Langenbahn die versammelte Gruppe zu sich heranwinkt.