Sinzig

Wichtiger Schritt für stabile Stromversorgung: Leistungsstarke mobile Mittelspannungsschaltanlage in Sinzig eingetroffen

Durch die Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler ist auch die Umspannanlage Sinzig komplett zerstört worden. Folge war, dass unter anderem die Einwohner in der Region um Sinzig und Remagen nicht mehr mit Strom versorgt werden können. Der Verteilnetzbetreiber Westnetz hat daher unverzüglich mit der Instandsetzung der Umspannanlage in Sinzig begonnen. Als wesentlichen Baustein für die Wiederversorgung hat Westnetz nun eine neue, leistungsstarke mobile Mittelspannungsschaltanlage in Empfang genommen.