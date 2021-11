Das bedrohliche Rauschen der Ahr in Schuld hat Siegfried Verdonk in der Flutnacht bis ins drei Kilometer entfernte, auf der Höhe liegende Winnerath gehört. Am nächsten Tag kam die Polizei, riegelte vor seinem Hotel „Dreimäderlhaus“ den Verkehr ab und ließ nur noch Einsatzkräfte ins Tal passieren.