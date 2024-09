Wer wird Deutsche Weinkönigin? Katja Hermann aus dem Ahrtal verpasst das Finale

Anzeige

Beim Vorentscheid mit zwölf Kandidatinnen in Neustadt an der Weinstraße stellten sich die Majestäten den anspruchsvollen Fachfragen und mussten zudem die Aufgaben der Expertenjury lösen. Da das Amt der Deutschen Weinkönigin zunehmend international ausgerichtet ist, musste auch eine Aufgabe in englischer Sprache absolviert werden. Das Finale wird am 27. September ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen übertragen. red