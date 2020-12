Kreis Ahrweiler

Auch den Terminplan der Parteistrategen hat das Coronavirus über den Haufen geworfen. Schon im Frühjahr sollte das Gros der Kandidaten für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 14. März 2021 stehen. Doch Parteitage und Delegiertenversammlungen, die zur Krönungsveranstaltung für die Bewerber um das Direktmandat für die Wahlkreise 13 (Ahr/Eifel) und 14 (Rhein/Brohltal) werden sollten, mussten ob der Viruslage und damit einhergehenden Versammlungsverbot vertagt werden. Erst Ende Juni konnten so die zwei Schwergewichte für den direkten Einzug in den neuen Landtag nominiert werden.